Milan, due sconfitte in casa non capitano proprio dall’era Giampaolo

l Milan ha ottenuto 37 punti nelle prime 16 giornate di questo campionato: a questo punto della stagione, solo nel 2003/04 i rossoneri hanno fatto meglio nell’era dei tre punti a vittoria (39 punti, torneo chiuso con il titolo di Campione d’Italia). Il Milan, sconfitto nell’ultimo turno dalla Juventus, non perde due partite di fila in Serie A da novembre 2019 (ko con la Lazio e proprio con i bianconeri in quel caso).

