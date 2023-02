Milan, dubbio Tomori per il Monza: in mattinata farà un provino

Fikayo Tomori resta in dubbio per il match di oggi del Milan contro il Monza. Il difensore inglese verrà valutato in mattinata

Come riportato da Tuttosport, verrà effettuato in queste ore un provino per capire meglio le sue condizioni. In caso di esito negativo, contro i brianzoli giocherà di nuovo Kjaer.