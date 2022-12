Milan, dopo Bennacer tocca a Leao e Giroud: il punto

Dopo aver quasi definito il rinnovo di Ismael Bennacer, il Milan vuole arrivare alla firma di altri due pezzi importanti della rosa

Ismael Bennacer non sarà l’ultimo rinnovo a cui il Milan lavorerà. Il club rossonero vuole confermare i pezzi importanti dello Scudetto e per farlo mancano altri due giocatori all’appello: Rafael Leao e Olivier Giroud.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il portoghese la situazione è complicata ma non per questo non risolvibile. Nel mezzo ci sono tantissime parti in gioco, dallo Sporting Lisbona e il contenzioso da 20 milioni di euro al folto entourage del giocatore, che passa dal padre a Jorge Mendes fino all’avvocato Ted Dimvula. Una situazione che Maldini e Massara puntano a risolvere il prima possibile. Il prolungamento di Leao sarà la priorità dell’inizio 2023, con il giocatore che ha manifestato affetto per i colori rossoneri. C’è fiducia di arrivare ad un accordo.

Per quanto riguarda Giroud, la situazione è decisamente più distesa. Il Mondiale ha dimostrato come il classe ’86 sia ancora in perfetta condizione fisica e in grado di incidere ad alti livelli. Una volta rientrato in Italia dopo un meritato break, anche l’attaccante porrà la firma sul prolungamento.