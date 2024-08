Milan, ricordi Djalò? L’ex rossonero messo subito alla porta dalla Juventus! Trattativa IN CORSO, è ad un passo da un’altra italiana

Milan, ricordi Djalò? L’ex rossonero messo subito alla porta dalla Juventus! Ad un passo da questa italiana ora

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve dovrebbe presto piazzare in uscita anche Tiago Djalo che, come ormai noto, non rientra nei piani del club bianconero. Il portoghese ha chiesto di andare a giocare altrove e la Roma è ad un passo dal suo acquisto.

Il club giallorosso ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, offerta alla quale da Torino c’è la piena apertura. Ore decisive per chiudere l’esperienza sfortunata dell’ex Milan alla Juve.