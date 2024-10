Milan Cremonese Primavera, Guidi commenta la sconfitta: «Eravamo in controllo, poi questo non ha funzionato»

Milan Cremonese Primavera, le parole di mister Guidi dopo la sconfitta subita in rimonta. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il Milan Primavera, oggi, ha perso in rimonta per 2-3 contro la Cremonese facendosi rimontare due gol di vantaggio in dieci minuti (dopo l’espulsione di Paloschi). Di seguito le parole di mister Guidi.

GUIDI – «Era una partita in totale controllo. Addirittura forse il 2 a 0 ci stava stretto perché abbiamo avuto due volte la palla per andare in porta a tu per tu con il portiere. Però gli episodi, soprattutto in ambito giovanile, cambiano l’inerzia della partita e rischiano di vanificare quanto di buono fatto nei primi 60 minuti. Oggi paghiamo cara un’ingenuità»