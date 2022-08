Milan, cosa fare con Lazetic: i rossoneri e gli attaccanti giovani

Il Milan si interroga su come gestire la crescita di Lazetic, con l’obbligo di non ripercorrere strade sbagliate in altre occasioni

La Gazzetta dello Sport di martedì 9 agosto ha individuato per ogni club un giovane del 2000 in poi sul quale scommettere o quanto meno essere incuriositi circa la loro evoluzione. Nel caso del Milan ci si è chiesti quanto spazio potrà avere Marko Lazetic, classe 2004, quindi appena maggiorenne. Matteo Brega ne ha tracciato un ritratto intrigante: «In casa Milan hanno anticipato moltissime squadre in Europa per prendere Lazetic. D’altronde un attaccante di 18 anni che ancora minorenne giocava con una buona regolarità con la Stella Rossa è un investimento da fare. Forse al Milan è un po’ chiuso e per vedere i suoi gol sarà il caso di andare in prestito, magari in Serie A».

