Milan convocati nazionali, NON solo Pulisic con gli Stati Uniti: un altro rossonero RICHIAMATO dal nuovo ct

Il Milan dalla prossima settimana farà i conti con i convocati dalle proprie nazionali. E come al solito, saranno in tanti a lasciare Milanello per ritornare in patria. Tra gli ultimi convocati risultano Pulisic e Musah, richiamati dagli USA.

Il nuovo commissario tecnico Mauricio Pochettino ha voluto dare fiducia al centrocampista centrale rossonero nonostante i pochi minuti in campo in questo inizio stagione. La concorrenza al Milan non è, comunque, così folta in Nazionale dove l’ex Valencia rappresenta una pedina fondamentale.