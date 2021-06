Milan, contatti diretti con la Spagna per due entrate ed un’uscita trattate ormai da tempo e che potrebbero determinare gli equilibri futuri

BRAHIM DIAZ- “I rossoneri insistono con il Real per riavere in rosa Brahim Diaz- si legge a pag. 39- dopo una stagione a Milanello in prestito, il club vuole tutelarsi con una formula che offra più garanzie: difficile che venga inserito l’obbligo, come vorrebbero da Madrid, più probabile il semplice diritto: l’affare si farà”.

BARCELLONA- “L’altro fronte- prosegue il quotidiano- sposta i lavori a Barcellona, base di partenza di Junior Firpo. Si discute della cifra d’acquisto da inserire nel diritto di riscatto, che il Milan non vorrebbe superiore ai 15 milioni. I catalani lo pagarono 20 dal Betis.

CASTILLEJO- Infine la possibilità che Castillejo si trasferisca a Siviglia, sponda Betis. Al Milan dal 2018, potrebbe essere la soluzione ideale per tornare a giocare con continuità.