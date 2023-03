Milan, UFFICIALE: siglata nuova partnership con AfinnaOne

Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la nuova partnership con AfinnaOne: di seguito tutti i dettagli

AC Milan annuncia una nuova partnership con AfinnaOne, provider leader nei servizi per le telecomunicazioni e per la digitalizzazione, nuovo Telco Partner del Club rossonero.

In virtù di questa collaborazione, AfinnaOne metterà al servizio di AC Milan la propria piattaforma DiPaaS e il know-how acquisito in 13 anni di attività, ai più alti livelli tra operatori nazionali ed internazionali, permettendo al Club di approdare con competenza nel mondo delle telecomunicazioni e così fornire servizi sempre più compositi e innovativi ai propri tifosi. La partnership pone le proprie basi su un terreno valoriale condiviso, unendo due brand di riferimento nei rispettivi settori che hanno nell’innovazione un principio cardine del proprio modo di operare su tutti i livelli e su tutti i mercati.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo felici di poter dare il benvenuto ad AfinnaOne nella famiglia rossonera e di iniziare fianco a fianco un percorso innovativo e senza precedenti. Con il prezioso contributo di una realtà che è leader nel mondo delle telecomunicazioni, intendiamo consolidare ulteriormente il processo di digitalizzazione del nostro Club e rispondere in maniera sempre più puntuale ed efficace ai bisogni di tutti i nostri tifosi”.

Massimo Lucera, Amministratore Unico di AfinnaOne, ha espresso grande soddisfazione per la nuova partnership con AC Milan: “Sono orgoglioso di aver portato avanti questo progetto ambizioso con tutto il mio Team, che ringrazio; ritengo questo accordo solo l’inizio di un percorso di crescita nella Digital Economy con un partner così importante ed unico. Grazie a questo progetto AC Milan potrà aumentare e consolidare la Famiglia dei suoi tifosi con una serie di servizi sempre più “utili” per la vita di tutti i giorni nel mondo delle telecomunicazioni ma non solo. Siamo solo all’inizio di una trasformazione Digitale che coinvolgerà tutti i mercati e tutta la famiglia dei tifosi del grande AC Milan”.

About AfinnaOne

Fondata nel 2010 dal CEO Massimo Lucera e dal COO Inna Afinogenova, sin dall’inizio AfinnaOne si propone come mission la qualità dei servizi offerti e la capacità di creare relazioni stabili e durature con partner, clienti e fornitori. Attraverso le evoluzioni compiute negli ultimi anni, la Società sta diventando un player sempre più importante nel mondo della telefonia e della digital trasformation al servizio delle imprese e dei propri partner e clienti. AfinnaOne vanta oltre 250 contratti attivi con operatori di tutto il mondo nei servizi voce, dati e sms, oltre alla sua qualifica di Operatore di voce e rete nazionale.