Milan, come cambia senza Rebic e Krunic: Pioli ridisegna la squadra spostando necessariamente alcune posizioni determinanti, come riporta Beppe Di Stefano a Skyport

COME CAMBIA IL MILAN- In porta Donnarumma, difesa a 4 con Dalot a destra, Kjaer e Romagnoli in mezzo, Hernandez a sinistra. In mediana Calabria e Kessie. Trequarti formata da Castillejo a sinistra, in mezzo calhanoglu e a destra Hauge. Leao punta centrale.