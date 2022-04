Milan, col Bologna torna Rebic: Ante pronto a partire dal primo minuto

Stefano Pioli è pronto a dare una chance da titolare ad Ante Rebic nella gara di lunedì contro il Bologna: chance importante

Stefano Pioli prepara una mossa a sorpresa per la gara di lunedì sera contro il Bologna. Il tecnico emiliano è pronto a lanciare dal primo minuto Ante Rebic sulla corsia sinistra con Leao inizialmente in panchina.

Se confermata, quella contro i felsinei sarà un’occasione importante per il croato che dovrà tornare decisivo nelle ultime 8 giornate di campionato per guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione. Lunedì la prima importante tappa.