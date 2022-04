Milan, caccia a un altro clean sheet: nel 2022 solo il Liverpool subisce così poco. I rossoneri vogliono blindare ancora la porta

Il Milan ha collezionato sei clean sheet consecutivi in Serie A TIM e non arriva almeno a sette dal febbraio 1994 (nove partite di fila senza prendere gol in quel caso): i rossoneri nel 2022 hanno incassato solo sette reti in campionato (in 14 incontri), solo il Liverpool (sei reti incassate in 12 gare) vanta una media gol subiti così bassa (0.5 a match) da inizio anno nei maggiori cinque tornei europei.