Milan, chi sostituisce Messias? Krunic in vantaggio su De Ketelaere

Stefano Pioli studia la formazione del suo Milan in vista del match di domani contro la Fiorentina. Le ultime

Nuovi guai di formazione per Stefano Pioli in vista del match di domani contro la Fiorentina. Come riportato ieri da Sky Sport, si è fermato in allenamento Junior Messias, per lui un problema muscolare da valutare nelle prossime ore. Il brasiliano sarebbe partito con ogni probabilità da titolare per la gara di San Siro.

Al suo posto sulla fascia destra del tridente offensivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico sembra orientato ad adattare Rade Krunic, favorito su De Ketelaere. Per il resto sarà l’undici tipo con i rientri dalla squalifica di Giroud e Theo Hernandez.