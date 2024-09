Milan, Cardinale AVVISA: «Non si può VINCERE senza prima INNOVARE. Questo è il LIVELLO da raggiungere in Serie A...»

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha lanciato un chiaro messaggio ai tifosi rossoneri: le dichiarazioni

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, intervenuto a New York in occasione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”. Presenti all’evento anche l’Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, il Console Generale a New York Fabrizio Di Michele, il Ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

PAROLE – «Considero la Serie A come una delle più grandi esportazioni dell’Italia. Se ci concentriamo solo sul vincere le partite. Non possiamo farlo se non innoviamo, se non cambiamo questo paradigma in tutto il calcio europeo, dove sembra esserci questa nozione implicita che si debba spendere tutto il necessario per vincere, come se ci fosse una correlazione diretta tra spesa e vittoria. E credo di averlo già detto, e questo è il livello di sofisticazione che dobbiamo raggiungere in Serie A. Non si tratta di spendere come un governo mediorientale, cosa che non si farà mai. Si tratta di spendere un euro incrementale di capitale in modo migliore, più intelligente e più innovativo».