Milan Calhanoglu, cambio di programma? Il giocatore ripensa al rinnovo

Hakan Calhanoglu potrebbe a sorpresa restare al Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schirà, il turco ed il suo agente Gordon Stipic starebbero ripensando alla possibilità di accettare l’offerta rossonera di 4 milioni l’anno e rinnovare dunque il contratto. Un’inversione di marcia che sarebbe clamorosa, ma che permetterebbe a Stefano Pioli di mantenere in rosa uno degli elementi più preziosi di questa stagione.

Hakan #Calhanoglu and his agent Gordon Stipic are set to accept #ACMilan’s bid (€4M/year + bonuses) to extend the contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2021