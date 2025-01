Milan Cagliari, Supercoppa Italiana protagonista a San Siro: accadrà domani

Condividi via email

Milan Cagliari, la Supercoppa Italiana ha acceso nuovamente l’entusiasmo in casa rossonera. La notizia per chi sarà presente domani allo Stadio

Il successo arrivato lo scorso 6 gennaio a Riyadh nel derby di Supercoppa Italiana, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Milan. In questi giorni si è registrato un picco di vendite per la prossima sfida di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 contro il Cagliari a San Siro.

Ci sarà quindi un’ottima cornice di pubblico ad assistere al match, gli spettatori presenti potranno vedere dal vivo il trofeo conquistato contro l’Inter.