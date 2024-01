Milan Cagliari: Pioli pensa al turn over, Adli verso la titolarità

Domani sera il Milan affronterà il Cagliari in Coppa Italia. In vista del match Pioli pensa ad un turn over a centrocampo

Scelte obbligate. Dopo la partenza di Bennacer per la Coppa d’Africa e l’infortunio di Pobega, in vista del match del Milan contro il Cagliari, Pioli non potrà fare tanti cambi a centrocampo rispetto alla vittoria contro il Sassuolo:

ad affiancare Loftus e Reijnders dovrebbe esserci il ritorno dal 1′ di Adli.