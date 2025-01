Milan Cagliari, Conceicao: «Successo? Me lo sono goduto ma l’aspetto importante è questo». Le dichiarazioni dell’allenatore

Sergio Conceicao, alla vigilia del match del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sui problemi difensivi e sul successo.

PROBLEMI DIFENSIVI – «Senza dubbio. Una delle cose che non sono andate è che abbiamo commesso errori anche sul pressing, con il timing e la zona scelta. Ci sono cose che dobbiamo migliorare senza dubbio. Il modo di vivere un successo secondo me è pensare subito che ne abbiamo un altro davanti a noi, molto più importante di quello che abbiamo passato. Ho goduto, ho anche ballato, ma nell’aereo già pensavo a come far stare calmi i ragazzi e che la partita più importante è il Cagliari domani»