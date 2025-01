Milan Cagliari, Conceicao detta la linea: «Ci sono tante cose da migliorare, ai giocatori ho detto questo». Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita pareggiata dal Milan contro il Cagliari, Sergio Conceicao, tecnico rossonero, ha dichiarato sui miglioramenti:

MANCANZA DI UN ATTACCANTE DI MESTIERE – «A me piacciono i giocatori altruisti che danno tanto alla squadra. Ma ci sono dei momenti che devono essere egoisti. Ci sono dei momenti in cui cercano qualcosa di spettacolare, non deve essere così perché il calcio è semplice. Lavoriamo, siamo seri. C’era una squadra chiusa dietro, ci deve essere movimento, di supporto e in profondità. Non è che arriva la palla sulle fasce e rimaniamo a guardare. Ci sono tante cose da migliorare. Loro lo sanno e lo accettano, è la base».