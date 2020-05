Milan: buon compleanno a Filippo Galli, 57 anni oggi

Una delle colonne del Milan degli anni ’80 compie oggi 57 anni e l’account twitter ufficiale dei rossoneri gli fa un augurio speciale

Compie oggi 57 anni Filippo Galli, il quinto Beatles, della fantastica linea difensiva del Milan degli anni ’80. 13 stagioni in rossonero da calciatore prima di entrare nella dirigenza come responsabile del settore giovanile.

Galli è stato una bandiera del Milan che si apprestava a diventare il club di riferimento in Europa e il suo apporto è stato fondamentale anche per la crescita di giocatori come Costacurta e Maldini. Per questo ma non solo, il Milan gli ha dedicato un tweet: