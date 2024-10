Milan Brugge, Serafini sicuro: «Con questi due i rossoneri sono più squadra. E Leao...»

Milan Brugge, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Ospite a Milan Tv dopo Milan-Brugge, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Con Okafor e Chukwueze il Milan gioca più di squadra. Con Leao in campo ci si affida sempre alle sue giocate. Dopo l’ingresso di Okafor e Chukwueze sono stati più coinvolti Emerson, Fofana, Theo… Cresce lo spirito di squadra: ma questa non è una colpa di Leao, ma una conseguenza. Il Milan quando è squadra ottiene i risultati, non esiste il “Milan di Pulisic” o “di Leao”, esiste se è squadra».