Milan Brugge, che siparietto in conferenza: «Pochi falli? Siamo un po' santi! I cartellini...»

Milan Brugge, l’annuncio di Fonseca in conferenza stampa sul numero di falli commesso dalla sua squadra. Le ultimissime notizie

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Champions League del Milan contro il Brugge, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni riguardo in numero di falli commessi dalla sua squadra.

POCHI FALLI MA TANTI CARTELLINI – «Come allenatore non posso dire che i miei giocatori fanno fallo (ride, ndr). Devo difendere sempre il gioco, il calcio, dobbiamo giocare. Sanno però quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. Siamo un po’ “santi”, dobbiamo essere di più quello che siamo: Diavolo. Dobbiamo migliorare anche in questo, e per me migliorare è fare i falli che c’è bisogno di fare. Ovviamente senza violenza, non è bello. Ma dobbiamo essere intelligenti».