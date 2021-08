Milan, attento a Quagliarella: è a un gol da Boniperti

Il capitano della Sampdoria ha quasi raggiunto Boniperti nella classifica marcatori di sempre di Serie A. A Quagliarella manca un solo gol

Fabio Quagliarella, dopo aver realizzato il centesimo gol in maglia blucerchiata contro l’Alessandria, ha nel mirino Gianpiero Boniperti. La bandiera della Juventus ha realizzato 178 reti in Serie A, una in più rispetto al capitano della Sampdoria.

L’attaccante vuole agganciare al tredicesimo posto della classifica all-time Boniperti per continuare la scalata ed entrare in top 10, che dista ora solo 11 gol. Del Piero, Signori e Gilardino sono infatti appaiati in nona posizione a quota 188. Il Milan, prossimo avversario in campionato, è avvisato. Tuttavia c’è un tabù: Quagliarella ha affrontato 14 volte i rossoneri in gare interne senza mai riuscire a segnare.

