Milan Atalanta, Conceicao non ha dubbi! Decisione presa, questo il modulo contro la squadra di Gasperini

Milan Atalanta, Sergio Conceicao è deciso a continuare col 3-4-3 anche nella gara di domenica sera contro l’Atalanta a San Siro

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha le idee chiare in vista della sfida di domenica prossima contro l’Atalanta.

Conceicao vuole riproporre il 3-4-3 con l’Atalanta: scelta saggia, anche se viene da chiedersi perché si dovesse arrivare a metà aprile, con la stagione ormai compromessa, per scoprire quale fosse il modulo migliore.