Milan, ancora tante insufficienze: una in particolare preoccupa un po’ a causa dell’avvicinarsi del Derby, gara che potrebbe decidere tutto

Milan, ancora tante insufficienze, Tuttosport di questa mattina ne sottolinea una in particolare che preoccupa un po’ a causa dell’avvicinarsi del Derby, gara che potrebbe decidere tutto. Parliamo di Romagnoli, apparso un po’ sottotono nel momento in cui dovrebbe garantire il massimo, dato l’avvicinarsi della stracittadina. Il centrale rossonero è in compagnia di Meité e di Mandzukic, per i quali la preoccupazione (qualora ce ne fosse) sarebbe sicuramente più contenuta. 5,5 per i due appena menzionati.

VOTO 5,5- “Soffre un po’ più di Tomori e causa il rigore con il braccio troppo largo”. Questa la sintesi del quotidiano piemontese in merito alla prestazione di Romagnoli, il quale ora sarà chiamato a voltare pagina immediatamente.