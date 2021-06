Milan a caccia di un trequartista: i nomi sul taccuino di Paolo Maldini

Il Milan è a caccia di un nuovo trequartista dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Ecco i possibili profili sul taccuino di Paolo Maldini

L’addio di Hakan Calhanoglu e l’approdo all’Inter non sarebbe piaciuto per nulla ai tifosi milanisti, che via social hanno iniziato la consueta contestazione contro il turco. Il Milan, però, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport avrebbe avuto le idee chiare sin da subito, imponendo, come per Donnarumma, dei limiti sul futuro stipendio.

Dopodiché la scelta dell’ex Bayer Leverkusen di pensare più al cash che al progetto ha certamente definito la sua non permanenza a Milanello. Il club di Via Aldo Rossi, a questo punto, starebbe valutando diverse alternative: su tutte Ziyech e Ceballos.

Per il primo l’ostacolo sarebbe di natura economica: il Chelsea lo scorso anno pagò il marocchino 40 milioni di euro all’Ajax, e non vi sarebbe l’intenzione di fare una minusvalenza. Il Milan proverà a strapparlo ai Blues in prestito con diritto di riscatto ma non sarà per nulla facile. Da ricordare, inoltre, che Ziyech percepisce 6 milioni di euro più bonus di ingaggio.

Per il secondo, invece, vi sarebbero più possibilità, visto che l’attuale stipendio di Ceballos non supera i 3 milioni di euro all’anno e il Diavolo ha ottimi rapporti con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Anche in questo caso possibile prestito con diritto.