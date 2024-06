Mikautadze Milan, è LUI il nome nuovo per l’attacco! Contatti FITTI, ha scavalcato QUEL nome

Mikautadze-Milan, è lui il nome nuovo per l’attacco della prossima stagione: il georgiano ha scavalcato Lukaku, destinato al Napoli

Come riferito da Repubblica, c’è un clamoroso nome a sorpresa nel calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto d’attacco della prossima stagione. I rossoneri, con Lukaku vicinissimo al Napoli come sostituto di Osimhen, sarebbero piombati con forza su Mikautadze, centravanti della Georgia rivelazione dell’Europeo in corso in Germania.

I contatti andrebbero avanti da tempo e ora saremmo entrati nella fase calda della trattativa: Moncada è pronto a chiudere per regalare il nuovo centravanti a Fonseca.