Miglior gol di settembre, è Leao il vincitore – VIDEO

I tifosi rossoneri hanno scelto quello che per loro è il miglior gol del mese di settembre. Il vincitore è Rafael Leao con la serpentina del momentaneo 3-1 nel derby contro l’Inter.

🤩 @RafaeLeao7’s stunner in the Derby wins September’s best goal 🔝⚽

🤩 La perla di Leão nel Derby è stata eletta il miglior gol di settembre 🔝🗓️ @pumafootball #SempreMilan pic.twitter.com/lbZyFbxo4U

— AC Milan (@acmilan) September 28, 2022