Messias: «Scudetto? La gente già ci da quarti-quinti-sesti...»

Junior Messias ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel post-partita di Wolfsberger-Milan. Le sue parole:

PARTITA – «Oggi era importante riscattarsi dopo la partita in Ungheria. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, chi siamo veramente. Nodo riallacciato con il Milan dello Scudetto? Sì, la squadra è la stessa, sono arrivati ancora pochi giocatori: Adli sta giocando e Origi deve ancora entrare in gruppo. La mentalità è la stessa: dare sempre il meglio, correre e sacrificarsi per la squadra.»

PRESTAZIONE – «Segnare è sempre bello e io cerco di fare sempre il meglio, sia segnando che in fase di difesa.»

ADLI – «È già entrato nella mentalità del Milan. Si è aggregato subito nel gruppo, ha carattere.»

PROSSIMA STAGIONE – «La gente dice già che arriviamo quarti/quinti/sesti, ma noi continuiamo sulla strada dello scorso anno. Poi vediamo a fine campionato cosa succede…»