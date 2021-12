Messias elogia Ibrahimovic: «Quando sono in difficoltà passo la palla a lui»

Junior Messias si è raccontato al giornalista Carlo Pellegatti all’interno del format esclusivo Q&A di StarCasinòSport. Le sue parole



Junior Messias si è raccontato al giornalista Carlo Pellegatti all’interno del format esclusivo Q&A di StarCasinòSport. Le sue parole su Ibrahimovic:

«Poi c’è Ibra che è un grande, quando in campo sono in difficoltà passo la palla a lui perché tanto non la perde mai. Tutti i miei compagni sono bravissimi e dei grandi professionisti focalizzati sul lavoro, sono felice di essere in squadra con loro»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A MESSIAS