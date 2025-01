Mercato Milan, Walker o Rashford? In rossonero può arrivarne solo uno: i dettagli!

Condividi via email

Mercato Milan, Walker o Rashford? In rossonero può arrivarne solo uno viste le cifre alte degli ingaggi: ecco le ultime sulla situazione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando l’arrivo di uno tra Rashford e Walker. L’acquisto di entrambi gli inglesi appare quasi impossibile viste le alte richieste di ingaggio.

L’ultima parola dovrebbe averla proprio Sergio Conceicao, in base all’utilità che il giocatore può apportare alla rosa in fase tattica. Intanto, su Rashford si stanno muovendo molti top club europei come Juventus, Barcellona e Borussia.