Mercato Milan, priorità al VICE Morata: SUGGESTIONE Milik, può arrivare a QUESTE condizioni - Milan News 24

Mercato Milan, spunta Milik come ipotesi per il ruolo di vice Morata nella prossima stagione: contatti in corso con la Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo nel calciomercato Milan per quanto riguarda il ruolo di alternativa a Morata:

PAROLE – «In attacco il Milan ha dato la maglia numero 9 a Jovic (sembra un’assicurazione alla sua permanenza), ma se trovasse una punta con caratteristiche più congeniali al credo di Fonseca… Nei radar rossoneri è finito Abraham e tra i papabili c’è anche il bianconero Milik. Il polacco era assente con l’Atletico perché non è ancora pronto dopo l’infortunio e la Juventus non lo considera sul mercato perché altrimenti si ritroverebbe senza un’alternativa a Vlahovic. Questo non significa che di fronte a una proposta interessante, non possa cambiare idea».