Mercato Milan, DATO impressionante di Vasquez: l’Empoli può comprarlo per questa CIFRA. Numeri al top del portiere

Vasquez, portiere dell’Empoli in prestito dal Milan, mantenendo la porta inviolata contro il Cagliari ha registrato il terzo clean sheet nelle prime 5 partite di Serie A.

Numeri imperssionanti del giocatore che in estate era finito nel mirino di Torino e Spezia, ma ha deciso di trasferirsi in Toscana. Ora l’Empoli ha l’opzione per comprarlo a titolo definitivo dal Milan per 900 mila euro. Ai rossoneri andrebbe il 10% della futura rivendita. A riferirlo è Nicolo Schira via Twitter.