Pavlovic Milan, INTESA vicina con il difensore serbo: manca solo QUESTO fattore! Il PUNTO sulla trattativa per il classe 2001

Secondo quanto riportato da Sky Sport, vanno avanti i contatti tra il Milan e l’entourage di Strahinja Pavlovic, calciatore serbo del Salisburgo.

Il club rossonero, così come fatto nella trattativa per Fofana, cerca prima l’intesa con il centrale serbo per poi avere un’arma in più con il club austriaco. Intesa che potrebbe arrivare a breve. Con una base di intesa sul contratto, poi servirà trovare un accordo economico con il Salisburgo.