Chiesa Milan, FUTURO ancora da decifrare: la SOLUZIONE potrebbe essere QUESTA! Cosa filtra in vista della prossima stagione. I dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport 24, il futuro di Federico Chiesa, obiettivo del mercato Milan, è ancora tutto da decifrare.

L’attaccante azzurro della Juventus va in scadenza di contratto con il club bianconero tra un anno, nel 2025. Dunque, va trovata una soluzione che sia migliore sia per lui che per i bianconeri. Non è esclusa la cessione in questa sessione di mercato.