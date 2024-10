Mercato Milan, Moncada apre la caccia in Premier! Piace lui per gennaio, contatti partiti

Mercato Milan, Moncada apre la caccia in Premier: nel mirino c’è Trippier, terzino destro del Newcastle. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è pronto ad intervenire pesantemente nella sessione di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

L’obiettivo del club rossonero, reduce dalla deludente sconfitta contro la Fiorentina, è quello di portare a Milanello Kieran Trippier. Il terzino rinforzerebbe la difesa, in un ruolo in cui ci sono tanti, troppi dubbi. Basti pensare alle difficoltà per sostituire lo squalificato Theo alla prossima contro l’Udinese.