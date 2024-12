Mercato Milan, la Juve accelera per Tomori! La mossa di Giuntoli non lascia dubbi, la posizione dei rossoneri

Mercato Milan, la Juve ha avuto un contatto diretto nelle ultime ore con Fikayo Tomori: i rossoneri non mollano sulla cessione a titolo definitivo

Contatto diretto con gli agenti di Fikayo Tomori. Ne è sicuro Tuttosport, che svela così l’ultima mossa del calciomercato Juventus per l’acquisto del giocatore inglese. Il centrale è in uscita dal calciomercato Milan e i bianconeri faranno un tentativo per gennaio.

Come riportato dal noto quotidiano torinese, il Milan sarebbe anche disposto a cedere l’inglese visto che l’ex Chelsea non rientra più nei piani del club ma non ha nessuna intenzione di replicare l’operazione Kalulu della scorsa estate. Cessione a titolo definitivo e per non meno di 25 milioni di euro.