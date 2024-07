Mercato Milan, Ibrahimovic STOPPA tutto! Non parte, la strategia a Milanello è CHIARISSIMA

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic stoppa la trattativa con il Newcastle per Thiaw: i rossoneri hanno in mente una strategia chiara

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha una strategia chiara per quanto riguarda la situazione relativa a Malick Thiaw.

La volontà del Milan è di voler arricchire quantitativamente e qualitativamente il settore difensivo a disposizione di Paulo Fonseca piuttosto che far entrare un nuovo calciatore come Pavlovic – con caratteristiche che mancano nell’attuale linea a quattro, dal modo di difendere al fatto di essere un centrale di piede sinistro – per favorire l’uscita di un altro.