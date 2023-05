Mercato Milan, si cerca il sostituto di Bennacer: tutti i nomi! Da Kamada a Renato Sanches, sono diversi gli obiettivi

Il Milan deve far fronte ad un’assenza pesante: i rossoneri hanno perso Ismael Bennacer dopo un’operazione al ginocchio. Per questo, si cerca il sostituto e i nomi sono diverse.

Il nome caldo è il giapponese Kamada che è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. A questa lista si aggiungono Seko Fofana, giocatore del Lens, e Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen. Non manca un possibile ritorno di fiamma per Renato Sanches, cercato a lungo la scorsa estate dai rossoneri e ora in uscita dal PSG.