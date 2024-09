Mercato Milan, il TOP player GELA Furlani! Trattativa COMPLICATA e situazione in STALLO

Mercato Milan, il top player gela Furlani: complicata la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez. Tutti i dettagli

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è incerto a causa delle difficoltà nelle trattative per il rinnovo del contratto. L’episodio di tensione con l’allenatore durante la partita contro la Lazio ha alimentato le voci di un possibile addio del terzino francese.

Il Milan starebbe valutando alternative per la fascia sinistra e il nome di Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce, è emerso come possibile sostituto. Dorgu ha impressionato per le sue prestazioni sia in fase difensiva che offensiva, attirando l’attenzione della dirigenza rossonera.

Il Milan, alla ricerca di soluzioni per rafforzare la squadra, potrebbe vedere in Dorgu un’opzione interessante per il futuro, in linea con la sua tradizione di valorizzare giovani promesse. Il valore di mercato del giocatore, stimato intorno ai 15 milioni di euro, non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per il club.

Resta da vedere come si evolverà la situazione di Theo Hernandez e se il Milan deciderà di puntare su Dorgu per la fascia sinistra. Il calciomercato invernale si avvicina e le scelte del club saranno cruciali per il futuro della squadra.