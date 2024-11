Mercato Milan, i rossoneri blindano il top player! Decisione presa, serve questa cifra per la firma

Mercato Milan, il club rossonero è pronto a blindare Theo Hernandez: serve una cifra precisa per tenere il francese a Milanello

Importanti aggiornamenti forniti dal giornalista Mirko Calemme sul rinnovo di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «A oggi non c’è stato ancora alcun contatto tra Milan e agenti di Theo per il rinnovo. E’ tutto fermo alle dichiarazioni di un mese fa di Quilon. Non ci sono stati approcci. Dal Milan arriva comunque la volontà di tenerlo, dal giocatore disponibilità a rinnovare. Theo è consapevole di essere nella lista di Bayern Monaco, PSG, di varie squadre di Premier League, quindi per legarsi al Milan è ovvio che serva uno sforzo importante del club. Non gli 8 milioni magari di cui si è parlato, ma uno sforzo importante».