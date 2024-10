Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Ricci! Sirene dalla Liga, c’è il top club sull’italiano

Mercato Milan, concorrenza in aumento per Samuele Ricci del Torino: il Real Madrid pronto a piombare sull’italiano. I dettagli

Si prospettano giornate a dir poco impegnative, le prossime in arrivo, per il Torino. Come riportato da Tuttosport in prima pagina questa mattina infatti, anche il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi su Samuele Ricci. Il centrocampista di Paolo Vanoli è difatti al centro di rumors di calciomercato ormai da tempo, dopo essere stato accostato al Manchester City qualche mese or sono e in Italia ancor prima al calciomercato Milan e (seppur in misura minore) a Inter e Lazio.

Tentativo completo dalla Spagna o semplice voce di corridoio? Forse è presto per dirlo.