Fonseca Milan, RETROSCENA di Ibrahimovic: questa COSA ha fatto la differenza nella scelta dell’allenatore! La rivelazione del dirigente rossonero in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic ha rivelato in conferenza stampa un retroscena sulla scelta di Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Quando abbiamo deciso di lasciare Pioli, abbiamo subito iniziato a pensare al prossimo anno. Volevamo una bella fine per Pioli, che lo meritava. Abbiamo parlato con Fonseca, altrimenti sarebbe stato strano. Tutti i giorni parliamo, dividiamo le idee e le strategie. Lui ha il suo desiderio nel dialogo con noi, l’idea di come migliorare il collettivo. Abbiamo un progetto di Under 23 anche che sarà molto importante per noi. Vogliamo collegare Under 23 con prima squadra e il ruolo di Fonseca sarà importante perché lui dà importanza e responsabilità ai giovani. Piccoli dettagli che stiamo discutendo. Giocheremo 4 trofei l’anno prossimo, ma non conta solo l’allenatore ma anche la squadra».