Mercato Milan, il retroscena su Theo Hernandez lascia di stucco! I rossoneri avevano accettato questa offerta. Cifra da urlo

Mercato Milan, spunta il clamoroso retroscena sul futuro di Theo Hernandez: il Como aveva messo sul piatto 40 milioni per il terzino sinistro

Come riportato da Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, c’è stata una clamorosa offerta al calciomercato Milan da parte del Como per Theo Hernandez, calciatore in scadenza di contratto a giugno del 2026.

Il Como aveva proposto a Theo Hernandez un contratto da 7 milioni annui e al Milan la cifra di 40 milioni. Se il club aveva accettato, l’esterno ha declinato l’offerta