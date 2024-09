Mercato Milan, EMERGE un ANEDDOTO che sconvolge di brutto i tifosi! Contatti con QUELLA punta, colpo saltato per un motivo

Mercato Milan, emerge un clamoroso retroscena sul possibile colpo in attacco: contatti in estate con Jonathan David

Jonathan David è uno dei nomi più caldi per il calciomercato Inter, con i dirigenti che sono già proiettati alla prossima stagione. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, parla dell’interesse dei nerazzurri per il canadese e di come Ausilio e company stiano definendo la strategia per anticipare la concorrenza, basata su un piano A e su un piano B.

DAVID INTER – «L’Inter è già al lavoro per il futuro. E con la stessa filosofia che ha caratterizzato gli ultimi anni. L’obiettivo sono i parametri zero di valore assoluto. E già da ora si valutano le prime situazioni interessanti. La prima è rappresentata da Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e in queste ultime sessioni di mercato è stato nel mirino di diversi club italiani. Il Napoli ci ha pensato molto, il calciomercato Milan idem ma poi le richieste sempre molto alte del club francese non hanno mai fatto decollare le trattative.