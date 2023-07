Mercato Milan, Retegui UFFICIALE al Genoa: l’annuncio

Mateo Retegui è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante era stato accostato in passato anche al Milan

È arrivato l’annuncio dell’acquisto da parte del Genoa di Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino era stato seguito da diverse squadre della Serie A, tra cui il Milan. Di seguito il comunicato del suo trasferimento.

Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Benvenuto in rossoblu, Mateo!