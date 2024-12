Mercato Milan, Furlani fissa il prezzo di Chukwueze! Serve questa cifra, pretendenti avvisate

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha fissato il prezzo per la cessione di Chukwueze a gennaio: serve questa cifra per evitare una minusvalenza

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha fissato il prezzo del cartellino di Samu Chukwueze:

PAROLE – «Da quanto è sbarcato in rossonero, l’ex esterno offensivo del Sottomarino Giallo ha giocato complessivamente 54 partite tra campionato e coppe, con un bilancio di 6 gol e 4 assist, senza mai dare l’impressione di poter diventare una prima scelta, un titolare indiscusso. Il Milan valuta offerte, al 30 giugno 2024 il numero 21, secondo quello che è l’ammortamento, peserà sulle casse rossonere circa 10,5 milioni di euro. Per evitare una minusvalenza Furlani, Moncada e Ibrahimovic devono cederlo per circa 11 milioni di euro. Una sua cessione darebbe taglio al monte ingaggi: Chukwueze in rossonero guadagna circa 4 milioni di euro netti, al lordo grazie dal Decreto Crescita circa 6,32 milioni di euro».