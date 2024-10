Mercato Milan, l’ultimo aggiornamento su Pogba fa sognare i tifosi! Futuro definito, non ci sono più dubbi

Mercato Milan, la Juve chiude definitivamente le porte al possibile reintegro di Paul Pogba: i rossoneri osservano la situazione

Aveva covato qualche speranza di reintegro Paul Pogba, che si è però visto chiudere qualsiasi porta in faccia. Anche ieri, il DT bianconero Cristiano Giuntoli ha ribadito che la rosa è al completo, evidenziando quindi che per il centrocampista non ci sono possibilità.

Come spiega Tuttosport, inevitabile adesso è il divorzio tra le parti. Quello dell’ex numero 10 rimane uno dei nomi in uscita dal calciomercato Juve, già al lavoro per trovare una soluzione che risolva tutto il prima possibile. Da capire se il calciomercato Milan farà un tentativo per il francese: il grande rapporto tra Ibrahimovic e Pogba potrebbe aprire scenari finora impensabili.