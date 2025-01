Mercato Milan, Ibrahimovic tenta l’incastro a sorpresa! Tre nomi sul tavolo e dialoghi in corso

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic tenta l’incastro a sorpresa con il Bologna: sul tavolo Orsolini, Okafor e Samuel Chukwueze

Come riferito da calciomercato.com, nel calciomercato Milan non è da scartare l’ipotesi Orsolini:

PAROLE – «Okafor e Chukwueze non sono incedibili per il Milan. Lo svizzero, in realtà, era già stato ceduto al Lipsia, salvo poi vederlo ritornare a Milano per lo stop all’affare arrivato dopo le visite mediche sostenute in Germania. L’intesa era però stata trovata in prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni e la stessa formula potrebbe essere replicata col Bologna. Discorso diverso per il nigeriano che Moncada e Furlani lascerebbero partire soltanto a titolo definitivo con base d’asta a partire proprio da 20/25 milioni. Idee e dialoghi che però vedono comunque due problemi importanti all’orizzonte. Orsolini è valutato oltre 35 milioni dal Bologna, molto più di quanto intende valutare i due esterni rossoneri e c’è da valutare anche la condizione fisica dei tre attaccanti, tutti e tre ai box per differenti infortuni muscolari. Il problema più grande resta invece lo stipendio di Samuel Chukwueze che (nonostante i vantaggi del Decreto Crescita) percepisce 4 milioni di euro netti all’anno (5,24 al lordo). Orsolini e Okafor, invece, al netto percepiscono la stessa cifra, 2 milioni, ma lo svizzero con il Decreto Crescita impatta meno al lordo (3,7 contro 2,62 milioni). L’incastro è possibile, ma non sarà semplice. Il contatto c’è stato una trattativa vera e propria non ancora».