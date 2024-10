Mercato Milan, dilemma Okafor: svizzero in bilico, Fonseca può determinare il suo futuro

Mercato Milan, dilemma Okafor: lo svizzero è in bilico e può partire a gennaio ma Fonseca lo apprezza parecchio. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in bilico nel calciomercato Milan del prossimo gennaio è quello di Noah Okafor, attaccante svizzero che non sta trovando particolare spazio dopo il gol al Torino alla prima giornata.

Rispetto a Jovic e Chukwueze però l’ex Salisburgo gode dell’immutata stima di Fonseca che potrebbe dunque decidere di tenerlo almeno fino al termine della stagione. Riflessioni in corso.